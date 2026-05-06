Vuelve el ciclo “Músicos emergentes” a Puerto Madryn

Desde la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Puerto Madryn invitaron a una nueva edición del ciclo “Músicos Emergentes” que tendrá lugar este miércoles 6 de mayo a las 20 horas en la Casa de la Cultura, ubicada en Roque Sáenz Peña 86.

En esta oportunidad, el público podrá disfrutar de las presentaciones de Florencia Miranda y Abigail Aranda quienes deleitarán con sus voces y habilidades musicales, ofreciendo una experiencia única y emocionante.

Cabe recordar que este ciclo surgió hace cuatro años desde los talleres culturales de música. Los iniciadores de esta propuesta fueron los profesores Gustavo Gelpi, Juan Pablo Solco, José “Gody” Corominas, Gustavo Mari, Fabián Alfaro y Martín Martínez. De este modo, cada miércoles, se presentan en Casa de la Cultura artistas noveles de la ciudad, abriendo sus puertas a toda la comunidad.

La entrada es libre y gratuita, pero se recomienda llegar con anticipación para asegurar un buen lugar.

Quienes estén interesados en participar pueden acercarse los días de espectáculo y comunicarse con los integrantes del cuerpo docente para coordinar su incorporación.