Vuelco en Ruta 25, entre Rawson y Trelew



En las primeras horas de este lunes, personal de Bomberos Voluntarios de Rawson intervino en un siniestro vial registrado sobre la Ruta 25, en el tramo que une Trelew con Rawson.

El hecho involucró a un automóvil Ford Ka que, por causas que se investigan, terminó volcando y fuera de la cinta asfáltica. En el lugar también trabajó personal del Hospital local y efectivos policiales.

Hasta el sector acudió el móvil 15 de Bomberos de Rawson, a cargo del Suboficial Principal Matías Vallejos, acompañado por los bomberos Gonzalo Bardelli y Gabriel Pereyra, quienes realizaron las tareas necesarias para colocar nuevamente el vehículo en su posición normal y permitir su posterior traslado.