Una mujer en bicicleta murió atropellada en Trelew

Una mujer de unos 55 años murió este domingo en Trelew luego de ser atropellada por un automóvil mientras circulaba en bicicleta en el cruce de Avenida La Plata y Martín Rodríguez de barrio Menfa.

El lamentable hecho ocurrió cerca de las 3de la madrugada de este domingo, cuando un vehículo embistió a la ciclista, que circulaba en el lugar por esa hora,y que luego se dio a la fuga. Según el testimonio de varios vecinos, el vehículo era de color oscuro con vidrios polarizados.

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital, donde falleció poco después debido a la gravedad de las heridas sufridas en el atropello.

Horas más tarde, el conductor involucrado se presentó voluntariamente en la Comisaría Primera. Se trata de un hombre de 37 años que conducía un Fiat Siena, vehículo que posteriormente quedó secuestrado para las pericias correspondientes.

Al automovilista se le realizó el test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo. La investigación continúa para determinar las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.