En el Día de la Armada Argentina, la Corbeta Robinson engalana Puerto Madryn



Este fin de semana, en el marco de la conmemoración del 212° aniversario de la Armada Argentina y en un trabajo conjunto entre el Apostadero Naval Puerto Madryn, el Municipio y la Administración Portuaria, la Corbeta ARA “Robinson” visita la ciudad del Golfo.

La embarcación permanecerá durante el sábado 16 y domingo 17 de mayo en el muelle Luis Piedra Buena con dos jornadas de puertas abiertas para la comunidad.

En este contexto, la Corbeta ARA “Robinson”, dependiente del Comando de la Flota de Mar, participará de las propuestas conmemorativas por el Día de la Armada Argentina en la ciudad con la realización del acto oficial a bordo del buque.

El sábado 16 de mayo, se realizará la primera jornada de puertas abiertas para conocer la Corbeta ARA “Robinson”, de 10 a 12.30 y de 15 a 18 horas, mientras que el domingo 17 el horario de visita será de 10 a 13 y de 15.30 a 18.30 horas, de acuerdo a cuestiones operativas vinculadas a mareas, seguridad y movimiento portuario.

Buques con historia

La Corbeta ARA “Robinson” (P-45) fue construida para la Armada Argentina en el Astillero Río Santiago, con licencia y materiales provistos por el astillero Blohm & Voss de la República Federal de Alemania. Su quilla fue colocada el 1° de diciembre de 1983 y botada el 23 de noviembre de 1984. Debido a restricciones presupuestarias, su incorporación sufrió demoras, afirmándose el Pabellón Nacional a bordo el 28 de agosto del año 2000.

La embarcación se encuentra capacitada para operar en forma independiente o integrada a Grupos de Tareas, participando en misiones vinculadas con la defensa de los Intereses Marítimos de la Nación, operaciones de paz, control de los espacios marítimos jurisdiccionales y apoyo a la comunidad. A lo largo de su trayectoria operativa, la unidad participó en numerosas actividades nacionales e internacionales, contribuyendo al adiestramiento de la Flota de Mar y al fortalecimiento de la interoperabilidad con marinas extranjeras.