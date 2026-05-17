Detienen en Río Negro a prófugo de Chubut

Un hombre de 54 años con pedido de detención vigente fue arrestado en la localidad de General Enrique Godoy, durante un operativo llevado adelante por personal de la Brigada de Investigaciones Judiciales de Villa Regina, Río Negro.

Según informó la Policía de esa provincia, el procedimiento se concretó cuando efectivos realizaban tareas de vigilancia discreta en calle Julio Argentino Roca, en el marco de un requerimiento de la Fiscalía de Comodoro Rivadavia por una causa vinculada a la sustracción de una menor.

En ese contexto, los uniformados observaron la llegada de un vehículo del cual descendió el hombre buscado por la Justicia de la provincia de Chubut. Tras identificarlo y con la presencia de testigos, se le dio lectura a la orden de rebeldía y captura vigente, procediendo de inmediato a su detención.

El sujeto fue trasladado a la sede de la División Judicial e Investigaciones y posteriormente alojado en la Comisaría 35º de Villa Regina, quedando a disposición del Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia.