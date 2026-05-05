Un año y medio de prisión en suspenso para Roberto Bubas

El tribunal integrado por los jueces Martín O´Connor, Laura Martini y Marcela Pérez Bogado condenaron a Roberto Bubas a la pena de un año y medio de prisión en suspenso además de hacerse cargo de las costas del proceso y otras restricciones, por haber provocado lesiones leves agravadas por el vínculo a Luján Pérez Terrone con quien tiene un hijo en común, en un caso que se produjo en el 6 de julio del año 2021 en Playa Unión.

El fallo fue por mayoria luego de un segundo juicio oral realizado en este caso, tal como lo había ordenado el Superior Tribunal de Justicia, luego que Bubas fuera absuelto en un primer juicio oral cuyo fallo fue anulado. Bubas tampoco se podrá acercar a Pérez Terrone ni mantener vínculos o contactos por medios electrónicos.

La abogada querellante Gladys Olavarría representante de la víctima había pedido dos años de prisión en suspenso, el máximo de pena posible para esa calificación penal. El Tribunal derivó a la instancia civil cualquier tipo de resarcimiento o demanda económica de la querella contra Bubas.