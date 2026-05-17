Turistas filman a un yaguareté en los Esteros del Iberá

Por primera vez, turistas lograron observar y filmar a un yaguareté (Panthera onca) en los Esteros del Iberá de Corrientes. El protagonista fue “Ombú”, un joven macho nacido hace año y medio en San Alonso, que en su proceso de dispersión llegó a la zona más turística del parque.

El avistamiento ocurrió en un sendero de uso público y, como muestran las imágenes, el felino permanecía tranquilo, retirándose al monte sin mostrar interés en las personas.

La recuperación en Corrientes

Corrientes es la única provincia argentina donde la especie está creciendo en número y distribución, tras más de medio siglo de extinción local. Este logro se debe al programa de reintroducción impulsado por la Fundación Rewilding Argentina, que ya cuenta con más de 50 ejemplares en libertad.

En contraste, en otras provincias como Misiones, Chaco y las Yungas, la situación sigue siendo crítica: los yaguaretés pierden territorio y mueren por la caza furtiva.

Importancia de la conservación nacional

– Especie en peligro: con apenas 200-300 individuos en todo el país, es el felino más grande de América y está en peligro crítico.

– Monumento Natural Nacional: su protección es obligatoria por la Ley N° 25.463.

– Depredador tope: regula poblaciones de otras especies y mantiene el equilibrio ecológico.

– Patrimonio cultural: símbolo de la biodiversidad argentina y de la restauración ecológica.

Impacto ecológico y social

El regreso del yaguareté a Iberá es considerado un hito global de restauración. Tras 70 años de extinción en la región, hoy el felino vuelve a recorrer los esteros:

La presencia del yaguareté en Iberá asegura la salud del ecosistema como depredador tope, regulando poblaciones de herbívoros y fortaleciendo la biodiversidad. Además, su avistamiento genera un atractivo turístico único, consolidando al Gran Parque Iberá como destino de ecoturismo sustentable.

El proyecto también fomenta la educación ambiental y la participación comunitaria, demostrando que la conservación puede integrarse con el desarrollo local.

El avistamiento de “Ombú” marca un hito histórico para la conservación en Argentina. La presencia del yaguareté en los Esteros del Iberá simboliza la restauración de un ecosistema completo y refuerza la importancia de proteger a esta especie como Monumento Natural Nacional.

Su regreso no solo asegura la salud ambiental, sino que también impulsa el desarrollo local mediante el turismo sustentable y posiciona a Argentina como referente internacional en conservación.