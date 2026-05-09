Todo listo para el «Festín de Sabores» en Comodoro Rivadavia

Este sábado 9 y domingo 10 de mayo, en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia, se llevará a cabo una nueva edición del evento gastronómico regional «Festín de Sabores»

«Festín de Sabores», es un evento gastronómico regional que reúne a productores, emprendedores, establecimientos gastronómicos y referentes del sector turístico.

Durante las dos jornadas del encuentro, el stand provincial contará con acciones de promoción de destinos turísticos vinculados a la gastronomía, difusión de productos con sello Origen Chubut y la participación de emprendimientos que integran el programa «Vinos y Sabores del Chubut». Además, se realizarán degustaciones y activaciones destinadas a generar instancias de interacción directa con el público.

Participación estatal

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Agencia Chubut Turismo, acompañará con acciones de promoción turística, degustaciones y difusión de productos con identidad. La presencia institucional de la Provincia tendrá como objetivo continuar fortaleciendo la promoción turística y gastronómica del Chubut, posicionando su identidad productiva y a sus principales actores en el ámbito regional y nacional, mediante una propuesta dinámica y centrada en la experiencia del visitante.

En esta edición acompañarán las Direcciones de Turismo de las localidades de Gaiman, Rawson, Rada Tilly y Sarmiento, junto a la presencia de un guardafauna del Área Natural Protegida Punta Marqués, quien brindará información sobre las áreas protegidas y el patrimonio natural de la provincia.

Asimismo, formarán parte del espacio institucional productores chubutenses identificados con el sello Origen Chubut quienes exhibirán y promocionarán productos elaborados en la provincia.

Objetivos

«Festín de Sabores» es organizado por Comodoro Turismo y se ha consolidado como uno de los principales encuentros gastronómicos de la Patagonia. Surgido en 2022 en el marco del Plan Estratégico “Pioneros 2030”, el evento busca visibilizar la gastronomía auténtica de Comodoro Rivadavia como un producto turístico diferencial, poniendo en valor la identidad culinaria regional y su vínculo con el entorno patagónico.

Como en ediciones anteriores, la propuesta incluirá clases de cocina en vivo, espacios de formación y debate gastronómico, stands de exposición y comercialización, patios gastronómicos y espectáculos artísticos para toda la familia.