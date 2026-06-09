Allanamientos en Puerto Madryn por conexiones clandestinas a la energía eléctrica



La Fiscalía de Puerto Madryn solicitó una serie de allanamientos en distintos domicilios y comercios de la ciudad en el marco de una investigación por presunto hurto de energía eléctrica. La medida busca verificar la existencia de conexiones clandestinas a la red de distribución y reunir evidencia para determinar posibles responsabilidades penales.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios Públicos y Viviendas de Puerto Madryn (Servicoop), cuyos representantes informaron la detección de conexiones directas a la red eléctrica sin medidor o mediante sistemas irregulares que impedirían registrar el consumo de energía.

A partir de las actuaciones impulsadas por la Fiscalía, personal de la División Policial de Investigaciones (DPI) realizó tareas de verificación en los lugares denunciados con el acompañamiento de técnicos de la cooperativa. Según los informes incorporados al legajo, se constató la existencia de tendidos eléctricos que se conectarían directamente a la red de distribución sin los mecanismos de medición correspondientes.

Desde el Ministerio Público Fiscal se destacó que este tipo de maniobras no solo pueden configurar un delito contra la propiedad, sino que además representan un riesgo para la seguridad de las personas. Las conexiones realizadas sin las condiciones técnicas adecuadas pueden provocar accidentes eléctricos, incendios y afectar a terceros ajenos a la conducta investigada.

La causa fue calificada provisoriamente como presunto delito de hurto, previsto en el artículo 162 del Código Penal. En términos sencillos, esta figura sanciona la apropiación ilegítima de bienes ajenos, supuesto que la jurisprudencia ha considerado aplicable cuando existe consumo de energía eléctrica mediante conexiones clandestinas.

Los domicilios se encuentran ubicados en Santa Cruz al 860; Moreno al 67 (centro); Verdulería y Despensa Mell, en barrio Nueva Chubut; Comercio El Buen Sabor, en calle Península Valdez 2168 y domicilios ubicados en la calle Moreno N°1324 y 1334