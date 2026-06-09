Espejo Chubut desembarca en Chile

Este miércoles 10 de junio tendrá lugar un hito trascendental en Santiago de Chile. El MPF Chubut, representado por al Procurador General, Jorge Luis Miquelarena, y al especialista en Informática Forense, Guillermo Figueredo, instalarán formalmente en el país trasandino el software «Espejo Chubut», una herramienta tecnológica clave para la persecución penal.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONODC) a cargo de la Coordinadora Regional para Sudamérica en el Programa Global de Ciberdelito, que al ser facilitadores de esta transferencia de tecnologia entre países del cono sur, asumieron los gastos de traslado y permanencia de los representantes del MPF Chubut en el vecino país.

Una agenda de trabajo dividida en tecnología y estrategia

La jornada del 10 de junio estará marcada por una intensa actividad operativa y metodológica en la Fiscalía Nacional de Chile, dividida en dos grandes bloques:

Bloque Matutino (Traspaso Tecnológico): Las actividades comenzarán a las 09:00 horas con la firma oficial del Acta de Traspaso, un evento que contará con la participación del Fiscal Nacional de Chile, Ángel Valencia Vásquez, el procurador Jorge Luis Miquelarena, y representantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), además de la Embajada de Francia. Posteriormente, Miquelarena y Figueredo realizarán la exposición técnica del software «Espejo Chubut», dando paso a su instalación operativa en las computadoras institucionales de la fiscalía chilena.

Bloque Vespertino (Análisis Estratégico): La tarde se dedicará de lleno a la cibercriminalidad y la evidencia digital. Diversas áreas especializadas de Chile —como la División de Estudios, Evaluación y Análisis Avanzado de Datos, el Sistema de Análisis Criminal, la Fiscalía Supraterritorial y la Unidad de Delitos Económicos, Medioambientales, Ciberdelitos y Lavado de Activos— expondrán sus metodologías y herramientas para el análisis de datos criminales.