Luis García es el nuevo entrenador de Deportivo Madryn

Deportivo Madryn confirmó a Luis García como nuevo entrenador del equipo de la Primera Nacional. El anuncio se conoció tras confirmarse que Cristian Díaz dejaba la conducción técnica del plantel, aunque continuará ligado al club con un nuevo rol dentro de la estructura dirigencial.

El arribo de García a Puerto Madryn se producirá en los próximos días. Una vez en la ciudad, mantendrá reuniones con Cristian Díaz en su nuevo rol de director deportivo y con la dirigencia para definir los detalles de su incorporación y el inicio formal de sus funciones al frente del plantel.