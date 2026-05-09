Seis pueblos chubutenses se postularon en la ONU Turismo

Los pueblos de Dolavon, El Maitén, Gualjaina, Puerto Pirámides, Río Mayo y Sarmiento buscan la distinción internacional que reconoce a los mejores pueblos turísticos del mundo. En 2024, Gaiman y Trevelin fueron distinguidos.

El Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut acompañó a las localidades postulantes durante el proceso administrativo mediante instancias de asesoramiento y respuesta a consultas técnicas, brindando herramientas para la correcta presentación de las candidaturas. Este acompañamiento se enmarca en una política activa de fortalecimiento al desarrollo turístico y promoción turística, orientada a potenciar la proyección nacional e internacional de los destinos de la provincia.

En esta edición, la Argentina presentó un total de 55 localidades pertenecientes a 20 provincias, consolidando una amplia representación federal en esta iniciativa que pone en valor a los pueblos rurales del mundo. La provincia del Chubut fue la jurisdicción que más representantes presentó.



El premio

El programa Best Tourism Villages tiene como objetivo distinguir a destinos que se destacan por preservar y promover sus valores culturales y naturales, impulsando el desarrollo sostenible a través del turismo. A diferencia de otros reconocimientos, no se centra en la masividad o la infraestructura, sino en la identidad, el estilo de vida y el compromiso de las comunidades con su entorno.

En 2024, las localidades chubutenses de Gaiman y Trevelin fueron reconocidas en este certamen, marcando un antecedente significativo para la provincia y reforzando su perfil como destino de turismo rural y de experiencias auténticas.

Los resultados finales de la competencia se darán a conocer a partir de octubre, cuando ONU Turismo anuncie a los pueblos distinguidos a nivel mundial. Mientras tanto, Chubut renueva sus expectativas de sumar nuevas distinciones que destaquen el trabajo conjunto de las comunidades locales y el sector turístico.