River y Belgrano definen al campeón del Torneo Apertura

La fase regular del Torneo Apertura 2026 llegó a su fin. Luego de 16 fechas en la fase de grupos, los ocho mejores equipos de cada zona avanzaron a la etapa de eliminación directa, que comienza en Octavos de Final.

Piratas y Millonarios definirán a todo o nada quién se queda con el codiciado torneo.

Este domingo 24 de mayo, se disputa la Final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026. Belgrano (5º de la Zona B) recibe a River (2º de la Zona B) en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El Pirata de Ricardo Zielinski llegó a esta instancia después de ganarle el clásico cordobés a Talleres por la mínima diferencia en Octavos de Final, a Unión por 2 a 0 en Cuartos de Final y a Argentinos Jrs. en Semifinales. El duelo se dirimió por la vía de los penales, después de igualar 1 a 1 en tiempo regular. El gol lo convirtió Nicolás Fernández.

El Millonario de Eduardo Coudet selló su pase a la Final al imponerse 1 a 0 a Rosario Central en su estadio, con gol marcado por Facundo Colidio. Había llegado a esta instancia tras imponerse por penales a San Lorenzo en Octavos (el encuentro había finalizado 2 a 2) y 2 a 0 a Gimnasia en Semifinales. El equipo no podrá contar con Aníbal Moreno, Sebastián Driussi, Gonzalo Montiel ni el uruguayo Matías Viña, todos lesionados.

El partido se podrá ver a través de la transmisión de HBO MAX y TNT SPORTS Premium.

River (2°B) – Belgrano (5°B)

Hora: 15.30

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Maximiliano Del Yesso

Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina

Quinto árbitro: Pablo Gualtieri

VAR: Leandro Rey Hilfer

AVAR: Salomé Di Iorio

Foto: Agencia NA