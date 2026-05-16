Municipios no pueden poner radares en una ruta nacional

Planteando una jurisprudencia federal, la Corte Suprema de Justicia rechazó por inadmisible el planteo de la Municipalidad de Darwin, en Río Negro, que buscaba habilitar radares de control sobre la Ruta Nacional 22 sin la autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron el recurso presentado por el Municipio, que solicitaba la nulidad de la Disposición ANSV N° 31/2020.

El pedido y la causa

El conflicto se originó cuando la ANSV dispuso la baja de la homologación y autorización de uso de radares móviles operados por la Municipalidad, tras detectar irregularidades técnicas y operativas durante inspecciones realizadas en la Ruta Nacional 22.

La Municipalidad de Darwin alegó que correspondía reconocer su autonomía y poder de policía local para regular y sancionar el tránsito dentro de su ejido, incluso en tramos de rutas nacionales. Sin embargo, la demanda fue rechazada tanto en primera como en segunda instancia.

La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó la validez constitucional de las facultades de la ANSV para controlar y autorizar cinemómetros en rutas nacionales y señaló que el municipio podía solicitar una nueva autorización si se ajustaba a la normativa vigente.

En el fallo se enfatizó que la Comuna no acreditó que las facultades otorgadas a la ANSV por la Ley 26.363 vulneraran derechos constitucionales locales y se destacó que la Municipalidad incumplió requisitos vinculados al control y funcionamiento de los radares.

Las inspecciones detectaron certificados vencidos, ausencia de informes periódicos, deficiencias en señalización y el uso de un radar que había sido suspendido por la autoridad nacional.

Los jueces consideraron que esas irregularidades resultaban incompatibles con los objetivos de seguridad vial invocados por el municipio y, en consecuencia, la Corte rechazó el recurso extraordinario presentado por la comuna rionegrina.