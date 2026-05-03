Lanzaron en Puerto Madryn el concurso “Vincularte” dirigido a estudiantes secundarios

Desde la Subsecretaría de Educación de la Municipalidad de Puerto Madryn lanzaron el concurso audiovisual “VinculArte”, destinado a las escuelas secundarias de la ciudad. La temática principal para la creación de un cortometraje, será “convivencia digital”, con el objetivo de que los jóvenes piensen la forma en que se relacionan, comunican y comparten entornos virtuales.

La convocatoria, para todas las escuelas secundarias de la ciudad, se realizó a través de una conferencia de prensa en el Teatro del Muelle, de la que participaron del área de Educación del municipio, el subsecretario Pablo Sappa y Fernanda Contín; la vicedirectora de la Escuela Nº 741, Natalia Maurizzi, y los estudiantes Libertad Guzmán de la Escuela CAMAD y Juan Pablo Rojas Torres de la Escuela Nº 728.

Los objetivos

A través de historias, situaciones cotidianas o relatos creativos, se propone visibilizar tanto los desafíos (como el ciberacoso, la desinformación o la sobreexposición) como las oportunidades de construir espacios digitales más seguros, responsables y positivos. Se invita a reflexionar sobre el respeto, la empatía, el cuidado propio y de los demás en redes sociales, chats y plataformas digitales.

El objetivo es promover una mirada crítica y consciente sobre el uso de la tecnología, destacando el rol de cada persona en la construcción de una convivencia digital saludable.

Las personas interesadas pueden inscribirse hasta el 2 de junio por correo electrónico a [email protected]

En tanto, los videos serán recibidos hasta el 20 de septiembre y deberán ser entregados, únicamente, por el tutor a cargo en un pendrive en la Subsecretaría de Educación, situada en Domecq García 98, en el horario de 8 a 12 horas. Una vez recibidos, se podrán hacer sugerencias y se dará una semana para modificar lo que sea necesario.

Pautas para la realización del video

El concurso está dirigido a todos los estudiantes de nivel secundario de la ciudad. Los participantes pueden inscribirse de forma grupal (hasta 6 personas) y deben contar con la tutoría de un profesor como referente adulto responsable durante todo el proceso.

El video deberá tener una duración máxima de 6 minutos. El equipo deberá partir de una idea de prevención conjunta, que será desarrollada y organizada con la ayuda del adulto a cargo, quien acompañará y potenciará las ideas de los estudiantes hasta lograr su digitalización final. Además, podrán contar con el asesoramiento de la Subsecretaría de Educación durante todo el proceso.

Cabe destacar que será valorada la creatividad para transmitir el mensaje elegido, la originalidad y, fundamentalmente, que la temática se entienda y cumpla con el objetivo de generar conciencia entre sus pares. Es importante destacar que los videos no deben mostrar contenido explícito de violencia.

Selección y premiación

A la selección la realizará un jurado acorde a la temática del concurso. La premiación y difusión de los distintos videos se realizará en octubre en el Cine Teatro Auditurium. Se premiarán los tres primeros puestos y a sus respectivos tutores.