ESTADOS UNIDOS - JAVIER MILEI - VIAJE PRESIDENCIAL

Javier Milei viaja esta semana a Estados Unidos

El presidente Javier Milei volverá a viajar esta semana a Estados Unidos para reunirse con financistas empresarios norteamericanos, además de participar como orador en un evento de economía.

El martes 5 a las 13hs. (hora argentina) partirá hacia la ciudad de Los Ángeles y el miércoles a las 04:30 hs tiene previsto arribar.

A las 14hs. se reunirá con el director del Instituto MilkenMichael Milken, un importante financista estadounidense que fundó su think tank dedicado a la investigación económica y de salud. Actualmente, este organismo es reconocido mundialmente por organizar una Conferencia Global, que es un evento anual de alto nivel que reúne a líderes políticos, empresarios, inversores expertos en el sector.

Después del encuentro con Milken, mantendrá una reunión con un grupo reducido de empresarios e inversores de los sectores financiero tecnológico que se espera, comience alrededor de las 16hs.

A las 18hs., Milei participar de la disertación en la 29º Conferencia Anual del Instituto Milken y, una vez que culmine su alocución, partirá nuevamente de regreso a nuestro país, cerca de las 22hs. para llegar a Buenos Aires el jueves 7 a las 13:30hs.

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