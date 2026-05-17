En Haití ya suman más de 1600 personas asesinadas en tres meses por las pandillas

La situación de los derechos humanos en Haití sigue siendo «extremadamente preocupante», alertó la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), que registra al menos 1642 personas asesinadas y 745 heridas entre enero y marzo de 2026.

«A pesar de los avances en materia de seguridad en algunas zonas del centro de Puerto Príncipe, la inseguridad es diaria e insostenible para un gran número de haitianos», declaró el responsable de esa Oficina, Carlos Ruiz Massieu. Según él, la violencia sigue extendiéndose más allá de la capital, especialmente en los departamentos de Artibonite y Centre.

Las pandillas son responsables del 27% de las víctimas, mientras que las operaciones de las fuerzas de seguridad causaron más del 69% de los muertos y heridos, con decenas de civiles entre ellos, incluidos niños, mientras las fuerzas de autodefensa contabilizan el 4% restante.

En su último informe, señala que las operaciones de las fuerzas de seguridad han logrado limitar la expansión territorial de las pandillas en algunas zonas de Puerto Príncipe, donde varios barrios han experimentado una disminución de las actividades criminales. Pero en los territorios que controlan, las pandillas siguen cometiendo graves violaciones de derechos humanos: asesinatos selectivos, secuestros, extorsiones y destrucción de bienes.

BINUH cita, entre otros casos, el de un niño de 13 años ejecutado en marzo por haber dejado volar una cometa mientras servía como «vigía» de una pandilla.

Violencia extrema en Artibonite

En Artibonite, la violencia alcanzó un nuevo umbral a finales de marzo. Entre el 29 y el 31 de marzo, las pandillas lanzaron ataques coordinados contra 16 localidades del Bajo Artibonite, dirigidos especialmente contra grupos de autodefensa. Al menos 83 personas murieron y 38 resultaron heridas. Algunas víctimas fueron sacadas de sus casas en plena noche y ejecutadas frente a sus domicilios.

Según el informe, las pandillas son responsables del 27% de los muertos y heridos registrados durante el trimestre. También están implicadas en numerosas violencias sexuales que han afectado a más de 292 víctimas, principalmente mujeres y adolescentes de entre 12 y 17 años. BINUH subraya que las violaciones colectivas y la explotación sexual se utilizan como instrumentos de terror y control de las poblaciones que viven bajo el dominio de las pandillas. La trata de niños sigue siendo también una práctica preocupante.

Paralelamente, los grupos de autodefensa serían responsables del 4% de los muertos y heridos, atacando a presuntos miembros de pandillas o a sus supuestos colaboradores.

Denuncias de ejecuciones sumarias

El informe indica también que más del 69% de las víctimas murieron o resultaron heridas durante operaciones de las fuerzas de seguridad contra las pandillas, a veces con el apoyo de una empresa militar privada que utiliza drones. Entre las víctimas se cuentan al menos 69 civiles, incluidos cinco niños. Dos niñas de 7 y 9 años resultaron gravemente heridas tras la caída de un dron en el patio de su casa en Martissant.

BINUH también informa de persistentes denuncias de ejecuciones sumarias en las que estarían implicados agentes de policía. Estos incidentes habrían causado la muerte de 33 personas. Ante esta crisis, la ONU insta a las autoridades haitianas y a la comunidad internacional a reforzar la lucha contra el tráfico de armas, acelerar las reformas judiciales y garantizar que todas las operaciones de seguridad respeten estrictamente los derechos humanos.