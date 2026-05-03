El Congreso Mundial de Guardaparques será Iguazú

Por primera vez, Argentina será anfitriona del Congreso Mundial de Guardaparques, un encuentro internacional que destaca la labor de quienes resguardan los ecosistemas. La cita tendrá lugar del 19 al 23 de abril de 2027 en Puerto Iguazú.

El evento convocará a unos 600 profesionales de distintos países.

Intercambio y la cooperación

El congreso es impulsado por la International Ranger Federation, entidad que agrupa organizaciones de todo el mundo. En consecuencia, promueve la cooperación internacional y el fortalecimiento profesional.

Asimismo, el evento se realiza cada tres años en distintos países. Por lo tanto, su llegada a Argentina representa una oportunidad estratégica para visibilizar desafíos y soluciones compartidas.

A su vez, la organización local estará a cargo del Sindicato de Guardaparques Nacionales de la República Argentina. De este modo, se busca potenciar la participación de los profesionales del país.

Debates y desafíos

Durante cinco jornadas, el encuentro incluirá conferencias, paneles y talleres. En ese marco, se abordarán temas vinculados a la conservación, la gestión de áreas protegidas y el vínculo con comunidades locales.

Además, el lema de esta edición pone el foco en el reconocimiento de la profesión. En consecuencia, se busca fortalecer el rol de quienes trabajan en la primera línea de defensa ambiental.

Por otro lado, el intercambio internacional permitirá analizar problemáticas comunes. Así, se generarán estrategias conjuntas frente a desafíos como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

El rol de los guardaparques

Los guardaparques cumplen funciones esenciales en la conservación de los ecosistemas. En primer lugar, se encargan de monitorear la biodiversidad y prevenir actividades ilegales.

Además, desarrollan tareas de educación ambiental. De este modo, promueven una relación más consciente entre la sociedad y la naturaleza.

Por otra parte, su presencia en territorio permite detectar cambios ecológicos. En consecuencia, actúan como actores clave en la gestión adaptativa de las áreas protegidas.

Asimismo, colaboran con investigaciones científicas y programas de restauración. Así, su trabajo contribuye directamente a la preservación de especies y hábitats.

La conservación en Argentina

La realización del congreso en Puerto Iguazú representa un hito para el país. En ese sentido, permitirá visibilizar el trabajo local en conservación. Al mismo tiempo, impulsará la construcción de redes internacionales. Por lo tanto, se abrirán nuevas oportunidades de cooperación técnica y científica.

Finalmente, el evento reafirma la importancia de invertir en protección ambiental. En consecuencia, posiciona a los guardaparques como protagonistas de un futuro sostenible.