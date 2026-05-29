Darán una charla sobre los niños y el entorno digital



La escuela Dante Alighieri, con el acompañamiento de la Municipalidad de Puerto Madryn, organizó la charla denominada “Pensar las infancias y adolescencias en un entorno digital” que se llevará a cabo el sábado 30 de mayo en el Cine Teatro Auditorium. La propuesta surgió como respuesta a una inquietud manifestada por las familias a través de una encuesta institucional.

El objetivo del encuentro es generar un espacio de escucha y construcción conjunta de saberes entre familias, docentes, profesionales y comunidad en general. La actividad es gratuita, abierta a la comunidad y comenzará a las 10 horas, en la sala ubicada en 28 de Julio 129.

La charla está pensada para abordar problemáticas actuales en relación a lo digital que atraviesan a niños, niñas y adolescentes, como el bullying, el acoso escolar, los límites saludables y estrategias para implementarlos en la vida cotidiana y en los espacios educativos.

Además, esta propuesta busca aportar herramientas y reflexiones que acompañen la construcción del Acuerdo de Convivencia de la Escuela Dante Alighieri, fortaleciendo el trabajo colectivo y el cuidado de toda la comunidad educativa.

Participarán del evento profesionales de distintas áreas y funcionarios de la Municipalidad que compartirán información sobre el marco institucional, la red de acompañamiento y los recursos a los que recurren las escuelas según cada situación.