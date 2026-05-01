Conmemoración del Día del Trabajador en Puerto Madryn



Se realizó el acto conmemorativo por el Día del Trabajador en Puerto Madryn. Allí la CGT compartió un documento contra la política de los gobiernos nacional y provincial.

En ese marco se colocaron ofrendas florales al pie del Monumento que recuerda a los trabajadores y se rindió homenaje a los dirigente gremiales Enrique “El Lobo” D´Astolfo y Mateo Suárez, recientemente fallecidos y que han marcado un camino en la historia sindical de la ciudad del Golfo.

Al pie del monumento se congregaron representantes de las diferentes entidades sindicales que fueron acompañaron al intendente Gustavo Sastre, funcionarios municipales y concejales de la ciudad portuaria, además de representantes de los trabajadores.

Mónica Balmaceda, secretaria General del SADOP, leyó el documento elaborado por la conducción de la CGT Regional Valle Inferior Río Chubut-Puerto Madryn afirmando que “en este 1° de Mayo no tenemos nada que festejar, tenemos mucho que denunciar, mucho que defender y mucho por lo que seguir luchando”.

«Tenemos una industria en ruina. El peso de la industria en la economía retrocedió a niveles que no se veían desde antes de la Segunda Guerra Mundial” agregando que este gobierno pone un techo a las paritarias y no homologa ningún acuerdo que supere ese límite. Usan el salario de los trabajadores y trabajadoras como herramienta de ajuste”.

Balmaceda remarcó que “el sueldo no alcanza, las deudas crecen, el consumo cae. Y cuando la gente sale a reclamar, les ofrecen más ajuste”.

El documento se refirió a la llamada Ley de Modernización Laboral que “es un ataque directo a los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores. Atacan las indemnizaciones, extienden el período de prueba, limitan el derecho a huelga. Esta reforma es retrógrada, es anticonstitucional y no vamos a dar ni un paso atrás en su rechazo” sostuvo la dirigente de la CGT del Valle.

Balmaceda se refirió a la situación provincial donde aseguró que “el gobierno de Torres fue cómplice de todas estas políticas. Eligió el silencio cuando debía levantar la voz” agregando que en el escenario actual “pagan el costo los trabajadoras y trabajadores del Estado”, además de referenciar a los reclamos que se dan en las diferentes ciudades del Chubut.

Desde allí aseguró que “la CGT Regional apoya ese reclamo y acompaña esas luchas. Los trabajadores y trabajadoras estatales de Chubut no están solos y solas” afirmando que “este 1° de Mayo no lo festejamos, lo peleamos porque los derechos no se regalan, se conquistan. Sin trabajo no hay futuro, sin derecho no hay dignidad”.

Por último, el documento de la entidad sindical afirmó: “abajo el ajuste, vivan las trabajadoras y los trabajadores. La CGT siempre en pie de lucha. (Luchemos juntos, organizados, defendamos nuestra dignidad. Luchemos por salarios justos, por nuestros derechos, hoy y siempre”.