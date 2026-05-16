Con Uber ahora también se podrán contratar hoteles



Mientras que en ciudades como en Puerto Madryn está prohibido, la plataforma internacional Uber dio un nuevo paso en su estrategia de expansión dentro del sector turístico al incorporar la posibilidad de reservar hoteles desde su aplicación, en alianza con Expedia Group.

La iniciativa forma parte de un paquete de anuncios presentado durante el evento GO-GET en Nueva York, donde la compañía también anticipó nuevas funciones basadas en inteligencia artificial y herramientas orientadas a mejorar la experiencia del viajero.

Con esta integración, la plataforma busca consolidar su posicionamiento como una “superapp”, combinando en un mismo entorno servicios de movilidad, gastronomía y ahora alojamiento. La propuesta apunta a simplificar el proceso de planificación y gestión de viajes, en un contexto donde los usuarios utilizan múltiples aplicaciones para organizar cada etapa.

Según explicó Dara Khosrowshahi, la iniciativa responde a una necesidad creciente de simplificación en la vida cotidiana. Desde la compañía sostienen que el objetivo es reducir la cantidad de decisiones y pasos que implica organizar un viaje, integrando soluciones en una sola plataforma.

Más de 700 mil hoteles

La nueva oferta hotelera permite acceder a más de 700.000 establecimientos a nivel global. En una primera etapa, el servicio está disponible para usuarios en Estados Unidos, con planes de expansión progresiva. Además, hacia finales de año se sumarán alquileres vacacionales a través de Vrbo, también perteneciente a Expedia.

Uno de los ejes centrales de la estrategia es el programa de fidelización Uber One, que cuenta con millones de usuarios en distintos mercados. Los miembros podrán acceder a descuentos en hoteles y recibir créditos en la aplicación tras concretar sus reservas, lo que busca incentivar la recurrencia y fortalecer el vínculo con la plataforma.

Especialistas del sector señalan que, si bien la diversificación de servicios no es nueva en la industria turística, el enfoque de Uber presenta particularidades. A diferencia de otras plataformas que concentran la planificación previa al viaje, la compañía parte de una base de usuarios habituados a utilizar la aplicación en destino, lo que podría representar un desafío al momento de trasladar ese hábito a la etapa de reserva.

Más actualizaciones

En paralelo, Uber anunció mejoras en la experiencia del usuario vinculadas al turismo. Entre ellas, se destacan guías locales dentro de la app, recomendaciones de actividades y la posibilidad de reservar traslados hacia puntos de interés. También se incorporarán funciones como pedidos de comida adaptados a viajeros y futuras integraciones con plataformas de reservas gastronómicas.

Otra de las novedades es el desarrollo de un asistente conversacional con inteligencia artificial, que permitirá realizar búsquedas y reservas mediante comandos de voz. Esta herramienta apunta a agilizar la interacción y facilitar la toma de decisiones en tiempo real.

De acuerdo con datos de la consultora Phocuswright, el uso de aplicaciones para organizar viajes continúa en crecimiento, especialmente entre los segmentos más jóvenes. Sin embargo, persisten desafíos en materia de atención al cliente, donde la preferencia por la interacción humana sigue siendo predominante.

En este escenario, la evolución de la alianza entre Uber y Expedia será clave para determinar el impacto real de la iniciativa. La apuesta es ambiciosa: transformar una aplicación de uso cotidiano en una plataforma integral capaz de acompañar al usuario en todas las etapas del viaje.