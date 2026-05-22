Comodoro Rivadavia y Rada Tilly serán sede de las IX Jornadas Corales Chubutenses

Desde este viernes 22 al domingo 24 de mayo, se realizarán en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly las IX Jornadas Corales Chubutenses, encuentro que reunirá a más de 100 coreutas provenientes de distintos puntos de la provincia.

Las jornadas contarán con la participación especial del maestro Tomás Arinci, de la provincia de Córdoba, quien estará a cargo de los talleres y actividades formativas destinadas a directores, cantantes y agrupaciones corales. Además, el evento fue declarado de Interés Legislativo por la Honorable Legislatura del Chubut mediante una resolución oficial.

La propuesta es organizada de manera conjunta por la Subsecretaría de Cultura del Chubut, ADICORA Filial Chubut, los municipios anfitriones y el Ministerio de Educación de la provincia.

En ese marco también se realizará la presentación de las 14 obras corales editadas por el Centro de Documentación Coral a través de la Editorial Coral, en un trabajo articulado entre el Ministerio de Educación y la Subsecretaría de Cultura.

Actividades

Las actividades comenzarán este viernes 22 de mayo en el ISFD N° 808 de Comodoro Rivadavia, con la recepción y acreditación de participantes entre las 17 y las 18 horas.

Posteriormente se desarrollará un taller de 18 a 20 horas y una intervención coral a las 20 horas en el ISFD N° 806, con la participación de Coral del Mar bajo la dirección de María Laura Narvaiza. A las 20:30 horas, en el Auditorio del Centro Cultural “Alfredo Sadhi”, se realizará un concierto con las presentaciones de Cantar de los Cantares y el Coro Juvenil Municipal de Puerto Madryn, ambos dirigidos por Fabiana Solana; Vocal Femenino Aulen, dirigido por Tania Salgado Nievas; y el Ensamble Vocal Patagónico, bajo la dirección de Emmanuel Maripillán.

El sábado 23 de mayo continuarán las actividades en el ISFD N° 808 de Comodoro Rivadavia con talleres de 9 a 13 horas y de 15:30 a 19:30 horas. Ese mismo día, a las 20:30 horas en el Auditorio del Centro Cultural “Alfredo Sadhi”, se presentarán Voces del Vendaval, dirigido por Matías Benennati; Bandada Coral, bajo la dirección de Emmanuel Maripillán; y el Coro Estable Municipal de Puerto Madryn, dirigido por Diego Lacunza.

Las jornadas finalizarán el domingo 24 de mayo en el Centro Cultural de Rada Tilly, donde se desarrollarán talleres entre las 10:30 y las 17 horas, además de un ensayo general a las 17:30.

Finalmente, a las 19:30 horas se llevará a cabo el concierto de cierre de las IX Jornadas Corales Chubutenses.

Los conciertos previstos durante este viernes y el sábado contarán con la participación de coros locales y agrupaciones invitadas de distintos puntos de la provincia, consolidando un espacio de encuentro, capacitación e intercambio artístico para la actividad coral chubutense.