Choque fatal en el acceso norte de Trelew



Un accidente fatal ocurrió este martes a la mañana cerca de las 08:30 horas entre un motociclista y una camioneta al norte de Trelew, sobre Ruta 3.

El accidente involucró a una moto conducida por un hombre y una camioneta Subaru. En el vehículo se desplazaba una persona mayor de edad oriunda de Trelew.

El comisario Diego Correa, que se hizo presente en el lugar, confirmó que se trató de un choque frontal y que, según testigos, la camioneta se habría adelantado al carril contrario chocando de frente a la moto que salía de Trelew hacia Puerto Madryn.

La víctima fatal se trata de un hombre de entre 45 y 50 años de edad.

El hombre que conducía el vehículo mayor no resultó herido, pero igualmente fue trasladado hacia el Hospital Zonal de Trelew. Personal de Criminalística trabajaba en el lugar para determinar oficialmente las causas del incidente vial.

La Ruta 3 fue cortada por motivos de seguridad hacia Puerto Madryn, desviando el tránsito por una calle alternativa.

Fuente: Jornada