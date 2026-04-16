Walter Mansilla podrá ver a sus hijas sin restricciones

Este jueves, la Justicia resolvió que Walter Mansilla podrá volver a ver a sus hijas sin restricciones, según confirmó su abogado, Facundo Bonavitta. A partir de ahora, el padre podrá mantener contacto diario con las niñas y no rige ninguna prohibición de acercamiento.

La decisión se tomó luego de una audiencia que se extendió por más de dos horas y en la que participaron la madre de las menores junto a su abogada, el equipo técnico interdisciplinario del Juzgado de Familia, la Asesoría de Familia, el Servicio de Protección de Derechos de Gaiman, el juez de familia y el propio Mansilla con su representante legal.

Como instancia previa, el miércoles se había realizado una audiencia de escucha en la que fueron oídas las menores, un elemento que resultó clave para la resolución.

El caso había generado conmoción en la comunidad luego de que, días atrás, se dispusiera que Mansilla no pudiera ver a sus hijas por un período de 30 días, tras una intervención del Servicio de Protección de Derechos de Gaiman en el marco de un proceso de revinculación con la madre.

El abogado destacó que el Juzgado de Familia tomó intervención inmediata en el caso y arbitró los medios necesarios para la revinculación con las niñas, resguardando sus derechos.Con la nueva resolución judicial, la situación dio un vuelco y se habilitó nuevamente el vínculo entre el padre y las niñas.

Fuente: Jornada