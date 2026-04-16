En Comodoro activaron protocolos tras amenazas de tiroteo en escuelas

La comunidad educativa y la sociedad ven con preocupación la aparición de mensajes con amenazas de tiroteos en escuelas, lo que obligó a reforzar protocolos y disponer de presencia policial para garantizar la seguridad de alumnos, docentes y familias.

El jefe de la Unidad Regional, comisario mayor Lucas Cocha, explicó que ante este tipo de situaciones se trabaja de manera coordinada con las instituciones educativas. Las escuelas cuentan con protocolos específicos para actuar frente a amenazas que puedan poner en riesgo a la comunidad escolar.

El procedimiento de intervención inicia con la Policía Comunitaria y de personal de la policía del Chubut reforzando la seguridad en los establecimientos. En los últimos días, los operativos se desplegaron en la Escuela N° 738 y en el colegio Domingo Savio.

El comisario Cocha se reunió con directivos y con autoridades de Supervisión Escolar para coordinar medidas de prevención y transmitir tranquilidad a la comunidad educativa.

Cocha advirtió que ese tipo de amenazas no se trata de bromas ni de simples comentarios en redes, sino que pueden constituir delitos y derivar en procesos judiciales. “Los chicos tienen que entender que no solamente están cometiendo un delito, sino que pueden quedar sometidos a un proceso judicial”, remarcó.

Más allá de que en algunos casos de amenazas difundidas en redes sociales no llevan un plan concreto detrás, cada situación se toma con absoluta seriedad. Esto implica desplegar recursos policiales en los establecimientos educativos, lo que incluso obliga a redistribuir personal que normalmente se destina a tareas de prevención en la vía pública.

A pesar de la preocupación generada entre las familias —algunas de las cuales decidieron no enviar a sus hijos a clases—, las autoridades resolvieron que las actividades escolares continúen con normalidad. Según explicó Cocha, la suspensión de clases podría incentivar este tipo de comportamientos si los responsables buscan justamente provocar interrupciones en el dictado de las actividades.

Fuente: Crónica