¿Cuánta carne equina produjo y comercializó Argentina en la última década?

Mediante un pormenorizado informe, el sitio especializado Bichos de campo, publicó detalles acerca de la producción y comercialización de carne equina en el mercado argentino.

Compartimos la publicación completa:

Los debates que se despertaron a partir del consumo de carne de burro, algo que impulsa un ganadero de Chubut como alternativa a la crisis ovina que enfrenta esa provincia, nos obligaron a llevar luz sobre la situación que atraviesa el sector de la carne equina a nivel local. Spoiler: no estamos camino a ningún tipo de reemplazo en el consumo de las tradicionales proteínas cárnicas.

Aunque culturalmente es rechazada por los consumidores argentinos, la carne equina posicionó al país como el cuarto en exportaciones a nivel mundial, detrás de Polonia, Bélgica y Mongolia. Aún así, el negocio mundial acusa una tendencia decreciente. De acuerdo con datos de Trade Map, en los últimos 20 años el comercio internacional de carne equina ha disminuido cerca de un 45%. Es así que la serie 2005-2024 comienza con 185.177 toneladas comercializadas, y cierra con menos de la mitad: 80.789. Y esto ha sido acompañado por Argentina.

Datos oficiales muestran que en la década 2015–2024 el país promedió las 22.463 toneladas anuales de carne equina producidas, a partir de una faena promedio de 99.201 cabezas por año. En 2025, la faena declarada giró en torno a las 82.545 cabezas, con una producción de 19.257 toneladas de carne. Esto representa una disminución de 16.3% en la faena (16.063 cabezas menos) respecto al 2024.

La faena estuvo compuesta en un 47,8% por la categoría yeguas, el 46,7% por caballos, 3,7 % padrillos, 0,85% burros/asnos, 0,79% por potrillos y 0,19% mulas, en 4 plantas frigoríficas de habilitación nacional.

Dada la escala reciente de la preocupación por el consumo de carne de burro en Argentina, sobre la que se llegó a decir que podría reemplazar a la faena bovina, el dato del porcentaje de burros faenados cobra especial relevancia. Comparado a los 13,58 millones de bovinos faenas en 2025, la cifra es insignificante.

Respecto a las provincias que participaron de la faena, Buenos Aires concentró el 56% de las cabezas, seguido por Córdoba con el 41% y Río Negro con el 3%.

En cuanto a las exportaciones, entre 2015 y 2024 se comercializaron, en promedio, 15.965 toneladas peso producto por año, por valor FOB de 53,4 millones de dólares.

Los principales destinos de estos productos cárnicos a diciembre de 2025, en cuanto al valor de las exportaciones, fueron Bélgica (U$S 20.06 Mill FOB), Países Bajos (U$S 2.9 Mill FOB) e Italia (U$S 2.5 Mill FOB) que en su conjunto suman aproximadamente el 55% del valor FOB.

Estos mismos destinos absorben el 51% del volumen exportado con participación del 39%, 8% y 4% respectivamente.

Fuente: Bichos de campo