Familia de Valeria Schwab reclama a Fiscalía sumar hipótesis de un segundo victimario



Tras la difusión en redes sociales de un video que muestra a dos personas cruzando la ruta 3 en cercanías del lugar donde se halló el celular de la víctima, familiares reclaman a la fiscalía no cerrar el caso bajo la hipótesis de un único agresor.

El video representa un giro en la búsqueda de justicia. Se trata de una grabación de seguridad que muestra a dos personas cruzando la ruta entre los autos, corriendo y mirando hacia atrás, en las inmediaciones del lugar donde apareció el teléfono celular de Valeria.

Hasta el momento, la hipótesis oficial se centró en un único sospechoso, Chacano, quien se quitó la vida tras el hecho. Sin embargo, para la familia, la contextura física de la víctima y su formación en entrenamiento sugieren que una sola persona no habría podido reducirla sin ayuda, a menos que existiera una participación secundaria.

La familia denuncia que el protocolo obligatorio en casos de femicidio no se está cumpliendo de manera efectiva. Al no haber una apertura formal de la investigación en ciertos tramos, la familia no ha podido constituirse como querellante, lo que dificulta el acceso a las pruebas de ADN y peritajes técnicos.

El crimen de Valeria Schwab en Comodoro Rivadavia movilizó, en el primer mes del año, a centenares de ciudadanos indignados pidiendo justica. Recordaremos que la mujer de 38 años había salido de su casa cerca de las 22 horas del martes 13 de enero para caminar por un sendero de la costanera, en un recorrido habitual.

Alrededor de las 3.10, el cuerpo de Valeria fue encontrado en un barranco. Antes, una zapatilla reflectante había llamado la atención de quienes la buscaban. La mujer había salido con su celular y auriculares, y fue atacada de manera sorpresiva, en plena oscuridad.

El sendero, según denunció su hermana Jessica, no contaba con iluminación artificial ni presencia policial.