Adorni bajo la lupa



Un estudio de Giacobbe y Asociados indica que Manuel Adorni tiene peor imagen que Cristina Kirchner, presa por corrupción.

La encuesta realizó una consulta específica sobre la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acerca de sus viajes al exterior y la compra de inmuebles que investiga la Justicia, para analizar qué fue lo que más molestó a la ciudadanía.

De las repuestas surge que el primer lugar está encabezado por “El uso de recursos públicos”, en beneficio propio del funcionario, que fue la respuesta elegida por un 39,3 por ciento de los encuestados, especialmente entre quienes tienen una imagen negativa del Gobierno (59,8 por ciento).

Por estas horas, el jefe del interbloque Popular en el Senado, José Mayans, sostuvo que la Cámara de Diputados “tiene que analizar la posibilidad de impulsar el juicio político” contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio del escándalo mediático y judicial por el crecimiento patrimonial acelerado en sus dos años de funcionario nacional.