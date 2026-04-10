Linares pone foco en la Pesca

El Senador Nacional por Chubut, Carlos Alberto Linares (Unión por la Patria), presentó un proyecto de ley por medio del cual propicia la modificación al Régimen Federal de Pesca – Ley N° 24.922. El comodorense reflota una iniciativa que ya estuvo en periodos legislativos anteriores en el Congreso y refiere a la modificación del Artículo 8° de la Ley Federal de Pesca, la que establece la composición de los integrantes del Consejo Federal Pesquero (CFP).

La propuesta del chubutense, tiene como eje que las organizaciones sindicales y gremiales que conforman la industria pesquera tengan una representación dentro del cuerpo colegiado que decide sobre la administración pesquera nacional. Plantea que el nominado sea elegido por los integrantes de la Comisión Asesora Honoraria creada por el Artículo 10° de la Ley 24.922.

Fuente: RevustaPuerto