Milei en caída libre
La imagen positiva del presidente Javier Milei continúa bajando en abril y cae al quinto puesto a nivel nacional, por debajo de opositores como Axel Kicillof, Myriam Bregman y Cristina Kirchner, e incluso de la oficialista Patricia Bullrich, según una encuesta conocida este jueves.
Así lo indica un sondeo de la consultora Opina Argentina, realizado entre el 30 de marzo y el 2 de abril último, con 1.007 casos relevados a nivel país y con un margen de error en más o en menos de un 3,03 por ciento.
Milei, que hasta principios de año se mostraba como el político de mejor imagen, cae hasta alcanzar una positiva de solo un 35%, contra un 63% negativa, una importante caída según la misma consultora ya que hasta diciembre pasado alcanzaba 48% de positiva y 52% de negativa.