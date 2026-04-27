Un joven está hospitalizado tras ser apuñalado

Un hombre fue apuñalado con un arma blanca tras una discusión en una remisería. El hecho ocurrió el fin de semana en la zona céntrica de Puerto Madryn.

Personal de Comisaría Primera se hizo presente rápidamente y encontró al sujeto tendido inconsciente en la vía pública, con una herida sangrante en el tórax. Efectivos solicitaron una ambulancia y fue trasladado al Hospital Isola, donde debió ser intervenido quirúrgicamente y hasta hoy se encuentra en terapia intensiva.

Personal de la DPI junto a Criminalística se acercaron al lugar para realizar las tareas de campo. Según trascendió, la víctima había tenido una discusión con otro hombre en el interior de una remiseria ubicada en las cinco esquinas.

Al salir a la vía pública, el hombre apuñaló al joven de 26 años y se dio a la fuga del lugar. Personal policial busca establecer la identidad del agresor. Se desconoce hasta el momento si la víctima tenía un vínculo previo con el agresor.