Thiago Tirante, Francisco Comesaña y Solana Sierra en el Masters 1000 de Madrid

Los tenistas argentinos Thiago Tirante (75°), Solana Sierra (88°) y Francisco Comesaña (105°) jugarán durante la mañana del miércoles por la primera ronda del ATP Masters 1000 de Madrid, el cuarto torneo de esta categoría de la temporada.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el platense Tirante tendrá enfrente a un histórico rival: el local Roberto Bautista Agut (93°), quien fue parte del top 10 del ranking, campeón de 12 títulos ATP y que anunció su retiro para el final de esta temporada, a los 38 años.

Además, en el cuadro femenino, Solana Sierra buscará volver a acostumbrarse a encadenar triunfos al medirse con la ucraniana Dayana Yastremska (49°), mientras que Comesaña deberá ser rival del duro checo Tomas Machac (41°), de gran ascenso en el ranking en las últimas semanas.

Para darle inicio al cuadro principal del Masters 1000 de Madrid, los mencionados Tirante, Sierra y Comesaña, de dispares arranques de temporada, jugarán la primera ronda del torneo español, en el que será el debut absoluto de dos de ellos en esta instancia del certamen.

Thiago Tirante deberá medirse a uno de los favoritos del público local, al quedar emparejado con Bautista Agut.

El tenista platense de 25 años, que debutará en el main draw español tras dos temporadas seguidas cayendo en las rondas previas, se encuentra en su primera temporada asentándose en el top 100, por lo que se ganó una clasificación directa al torneo.

Por su lado, el campeón de la Copa Davis de 2019 jugará por última vez en el polvo de ladrillo madrileño, en el que alcanzó la semifinal en 2014, cayendo ante el legendario Rafael Nadal, aunque no pasó de la tercera ronda desde entonces.

El encuentro entre Tirante y Bautista Agut tendrá lugar en el court central, el estadio Manolo Santana, desde las 9:00 (horario argentino), en un encuentro que podría representar la despedida del español ante su público.

El inicio de 2026 de Solana Sierra aún no alcanzó el nivel de su excelente temporada pasada. Con 7 triunfos y 14 derrotas entre torneos de todas las categorías, la argentina buscará ganar el segundo partido de su carrera en el cuadro de un Masters 1000, mientras se sigue adaptando a las exigencias del circuito WTA.

Para hacerlo, deberá medirse con la ucraniana Yastremska, que jugará su sexto cuadro principal en España y viene de alcanzar la segunda ronda en el torneo del año pasado, con una tercera instancia como su mejor resultado, en 2022 y 2024. El encuentro comenzará, también, a las 9:00.

Su comienzo de temporada tampoco fue el mejor, aunque es el único argentino que jugará mañana que jugó, e incluso ganó, en el cuadro principal de Madrid y tiene un gran número de herramientas para lograr volver a su mejor nivel: Francisco Comesaña, con un historial de 3-9 a nivel ATP este año, se medirá con Tomas Machac.

En un encuentro estipulado para las 10:30, su rival será Tomas Machac. El checo viene de ser campeón del ATP 250 de Adelaida, en Australia, en enero, además de haber subido 14 puestos en el ranking con sus últimos tres torneos y eliminar argentinos en los dos más recientes de ellos: le ganó a Francisco Cerúndolo en segunda ronda del Masters de Montecarlo y a Sebastián Báez en la primera instancia del ATP 500 de Barcelona, la semana pasada, en los primeros torneos de la gira europea de polvo de ladrillo.