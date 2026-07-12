Ya no será gratis el acceso al parque Los Alerces en invierno

Para la temporada invernal, el Parque Nacional Los Alerces modificará su esquema de acceso; quienes decidan visitar esta emblemática área protegida de la Patagonia durante las vacaciones de invierno o los fines de semana deberán abonar una tarifa de ingreso, rompiendo con la tradicional gratuidad que caracterizaba a los meses de frío.

La Intendencia del Parque Nacional tomó esta determinación apoyándose en un convenio vigente con el municipio de Esquel. Cabe destacar que la medida afectará exclusivamente a los turistas externos, ya que busca optimizar los recursos y la operatividad del predio durante la temporada baja.

Tarifas y descuentos para el invierno

La Administración de Parques Nacionales ya cuenta con un cuadro tarifario oficial para regular el ingreso. Los valores establecidos para el primer día de visita son los siguientes:

– Visitantes internacionales (General): $35.000

– Residentes nacionales: $15.000

– Estudiantes universitarios/terciarios argentinos: $12.000

– Residentes de la provincia del Chubut: $8.000

– Beneficio por estadía prolongada: Aquellos viajeros que decidan quedarse más de un día en el sector obtendrán un descuento del 50% en la segunda jornada. De esta manera, el pase general para el segundo día desciende a $17.500, mientras que el residente nacional abonará $7.500 y el provincial $4.000.

¿Quiénes ingresan gratis al Parque?

El nuevo esquema mantiene un fuerte beneficio para las comunidades adyacentes al área protegida. Por lo tanto, los habitantes de Esquel, Trevelin y Cholila mantendrán el beneficio del acceso gratuito bajo la categoría de residentes locales, independientemente del día de la semana en que asistan.

Asimismo, el reglamento nacional conserva las exenciones habituales sin costo para:

– Jubilados y pensionados argentinos.

– Menores de 0 a 6 años (inclusive).

– Personas con discapacidad y su acompañante.

– Veteranos de la Guerra de Malvinas.

– Visitas escolares y guías de turismo habilitados.

Alternativas de pases y Flexipass digitales

Las autoridades recordaron que el objetivo original siempre fue regular el acceso durante todo el año, pero las dificultades logísticas y de costos de personal solían limitar el cobro en temporada baja. A partir de octubre, se espera que la recaudación vuelva a ser diaria.

Para quienes planeen ingresos múltiples, se recomienda adquirir los denominados Flexipass, disponibles únicamente de forma online. El pase de 3 días oscila entre los $16.000 y $70.000 según la categoría del usuario, mientras que el pase de 7 días se ubica entre los $28.000 y $122.500. El pase anual ilimitado se comercializa a $300.000.