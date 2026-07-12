Una mujer lesionada tras un choque en Trelew

Un incidente vial se registró este domingo por la mañana en la intersección de avenida Colombia y Marconi de Trelew. Los dos conductores fueron trasladados al Hospital María Humphreys, pero la peor parte se la llevó una mujer que quedó atrapada en el habitáculo.

La colisión se dio entre un Ford Fiesta y un Fiat Palio. Como consecuencia del impacto, el Ford terminó sobre la vereda y su conductora debió ser rescatada por personal de Bomberos antes de ser trasladada al nosocomio. El conductor del Fiat, presentaba una dolencia en el brazo izquierdo y recibió asistencia médica en el lugar.

De acuerdo con el testimonio de la esposa del conductor del Palio, ambos circulaban por calle Marconi cuando fueron impactados por el Ford Fiesta, que transitaba por avenida Colombia en sentido este-oeste.

Personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial realizó los controles de alcoholemia a ambos conductores, cuyos resultados fueron negativos.