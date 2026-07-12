Escala la tensión entre Estados Unidos e Irán

La tensión entre Estados Unidos e Irán continúa en aumento luego de una nueva jornada marcada por amenazas cruzadas, ataques en Medio Oriente y advertencias sobre una posible escalada regional.

El nuevo capítulo del conflicto estuvo marcado por las declaraciones de Mojtaba Jamenei, hijo y sucesor del fallecido líder supremo iraní Alí Jamenei, quien aseguró que la venganza por la muerte de su padre es «inevitable» y afirmó que los responsables de los ataques del pasado 28 de febrero están identificados.

«Los responsables no tendrán una muerte tranquila», advirtió el dirigente iraní, en una declaración que elevó la preocupación internacional ante la posibilidad de nuevas acciones militares.

Trump amenazó con «diezmar y destruir por completo» a Irán

Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump acusó a Irán de haber intentado asesinarlo y aseguró que Washington está preparado para responder con una ofensiva de gran magnitud.

El mandatario afirmó que aproximadamente 1.000 misiles estadounidenses apuntan contra Irán y que existen miles más disponibles en caso de ser necesarios.

En medio de la escalada, Estados Unidos también informó sobre ataques contra posiciones iraníes. Desde Teherán confirmaron la muerte de un militar durante una ofensiva estadounidense contra el puerto de Jask, ubicado en el sur del país y con salida al golfo de Omán.

Irán atacó países del Golfo y crece la preocupación por Ormuz

Como respuesta a las acciones estadounidenses, Irán lanzó ataques contra distintos países de la región que cuentan con presencia militar norteamericana, entre ellos Kuwait, Baréin y Catar.

Además, Omán denunció ataques contra su territorio luego de que la Guardia Revolucionaria iraní incluyera al país dentro de una ofensiva contra Estados del Golfo. El episodio ocurrió pocas horas después de que Mascate recibiera al canciller iraní para dialogar sobre la seguridad en el estratégico estrecho de Ormuz.

La situación en esa zona continúa siendo uno de los principales focos de preocupación internacional. Irán mantiene restringida la navegación por el estrecho y solo permite el tránsito mediante un corredor marítimo cercano a sus costas.

El asesor del líder supremo iraní, Mohsen Rezaee, aseguró que Ormuz es «más importante que decenas de bombas atómicas» y afirmó que la República Islámica protegerá esa vía marítima.

El estrecho es considerado una de las rutas comerciales más importantes del planeta, ya que por allí circula una parte fundamental del petróleo y gas mundial.

Qatar y Omán buscan una salida diplomática

Mientras aumentan las amenazas militares, Qatar y Omán continúan sus gestiones diplomáticas para reducir la tensión y reactivar las negociaciones entre Washington y Teherán.

Ambos países cumplen un rol clave como intermediarios en la región, aunque los ataques recientes contra territorio qatarí y omaní complicaron los esfuerzos para alcanzar una tregua.

En paralelo, un diario conservador iraní publicó una infografía con imágenes de 13 dirigentes extranjeros señalados como posibles objetivos de represalia por la muerte de Alí Jamenei. La lista incluyó a Trump, autoridades israelíes y líderes europeos.

Un buque atacado frente a Omán y preocupación internacional

La crisis también tuvo consecuencias en aguas internacionales. India informó que diez ciudadanos fueron rescatados y uno permanece desaparecido tras el ataque contra el buque comercial GFS Galaxy, ocurrido frente a las costas de Omán.

El Comando Central de Estados Unidos afirmó que la embarcación quedó inutilizada por un incendio y daños en la sala de máquinas, y responsabilizó a Teherán por el ataque.

Con nuevos ataques, amenazas directas y el riesgo de una interrupción prolongada en el estrecho de Ormuz, la comunidad internacional sigue con atención la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que amenaza con transformarse en una crisis de alcance global.