Tenía pedido de captura y quedó detenido en Trelew

La Policía del Chubut, a través de la Sección Antinarcóticos de Trelew, realizaba tareas preventivas en zona de la Terminal de Ómnibus de esa ciudad, y demoró a una persona que registraba pedidos de captura vigentes.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:00 horas del jueves, cuando personal policial realizaba controles de inspección en colectivos e identificación de pasajeros. En ese contexto fue interceptado un hombre mayor de edad quien intento evadir la presencia policial.

Al requerir sus datos, se constató que sobre el mismo recaían dos pedidos activos de captura vinculados a causas judiciales vigentes.

Se dio inmediata intervención al personal de la Comisaría Segunda, procediéndose al traslado del demorado a dicha dependencia, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

El operativo fue supervisado por el Jefe de la Sección Antinarcóticos de Trelew.