Tenía pedido de captura y fue detenido en Esquel

Un operativo policial en la ciudad de Esquel permitió detener a un hombre que era buscado por la Justicia de Comodoro Rivadavia, mientras que en paralelo se secuestró un arma de fuego durante un control vehicular sobre la Ruta Nacional 40.

El procedimiento principal se concretó en la Terminal de Ómnibus de Esquel, donde personal de la División Policía Patrimonial – Sección Antinarcóticos identificó a un joven de 26 años. Al verificar sus datos en el Sistema Federal de Comunicaciones, se constató que pesaba sobre él un pedido de captura vigente por una causa de lesiones tramitada en Comodoro.Eventos Comodoro

Ante esta situación, los efectivos procedieron a su inmediata detención. El hombre fue trasladado a la Comisaría Segunda de Esquel y quedó a disposición de la Justicia. Posteriormente, en una audiencia realizada de forma virtual, se resolvió dictar una prisión preventiva por 30 días mientras continúa la investigación.

Control en Ruta 40 y secuestro de un arma

En simultáneo, otro operativo de control preventivo se desarrolló sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del aeropuerto de Esquel. Allí, efectivos policiales interceptaron una camioneta con cinco ocupantes y detectaron un arma de fuego sin la documentación correspondiente.

Se trataba de un rifle calibre .22, que fue secuestrado por disposición de la Fiscalía. En tanto, los ocupantes del vehículo fueron imputados en libertad por una presunta infracción al Código Penal, quedando sujetos a las actuaciones judiciales.

Desde la fuerza policial destacaron que este tipo de controles forman parte de un esquema permanente de prevención, orientado a reforzar la seguridad tanto en espacios públicos como en los principales accesos a la ciudad.