Tenía pedido de captura y fue detenido en Comodoro Rivadavia

Un joven de 21 años fue detenido en la terminal de ómnibus de Comodoro Rivadavia luego de que se constatara que tenía un pedido de captura vigente.

El procedimiento se realizó el domingo, cuando personal policial que se encontraba en el sector de scanner identificó al sujeto, quien había arribado a la ciudad proveniente de Bariloche, provincia de Río Negro.

Al verificar sus datos en el sistema, los efectivos confirmaron que sobre el joven pesaba un pedido de captura emitido por la Oficina Judicial de San Carlos de Bariloche.

Tras la confirmación, intervino personal de la Comisaría Seccional Primera, que procedió a su traslado a la dependencia policial, donde permanecerá alojado hasta la audiencia de control de detención.