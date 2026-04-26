Se realizó en Chile la Jornada del plan binacional de turismo

En la localidad chilena de Futaleufú se llevó a cabo la 3ª Jornada del proyecto “Plan Binacional de Turismo Chile–Argentina: Integración Estratégica para el Desarrollo Sostenible en la Región”, de la cual participó la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes.

En este marco, la secretaria de Turismo, Cintia Figueroa, formó parte de este encuentro que reúne a municipios y actores del sector turístico de ambos países, con el objetivo de avanzar en la construcción de una propuesta conjunta que potencie el desarrollo turístico regional de manera articulada y sostenible.

Ejes de debate

En esta instancia de trabajo, cada uno de los cuatro municipios participantes convocó a prestadores turísticos clave, promoviendo la participación del sector privado en la toma de decisiones vinculadas al proyecto. Entre los principales ejes abordados se destacó la definición de aspectos centrales del futuro circuito binacional, como su identidad, nombre y logo, así como el reconocimiento territorial de los atractivos que lo integrarán.

En representación de Trevelin participaron referentes del ámbito turístico y productivo local, entre ellos la presidenta de la Cámara de Turismo, Roxana Velázquez; Sergio Rodríguez, propietario de ‘Viñas del Nant y Fall’, como referente del área de producción y una representante de una agencia de viajes ‘Marcando Ruta’, quienes se sumaron al trabajo conjunto junto a actores de las demás localidades involucradas.

Al respecto, el intendente Héctor Ingram remarcó la importancia de estos espacios de articulación, señalando que “es fundamental la participación conjunta del sector público y privado en este tipo de instancias, no solo en la toma de decisiones, sino también en el conocimiento de los atractivos tanto de nuestro país como del vecino, lo que fortalece la comunicación y el trabajo conjunto entre las comunidades”.

El proyecto se enmarca en una estrategia de cooperación binacional que busca consolidar un circuito turístico integrado entre Chile y Argentina, fortaleciendo la oferta regional y generando nuevas oportunidades de desarrollo para los destinos participantes.