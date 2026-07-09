Impulsan la terminalidad educativa de trabajadores en el sector pesquero

El sector pesquero continúa impulsando acciones concretas para que sus trabajadores y trabajadoras puedan terminar sus estudios. La iniciativa parte de una mirada clara: la educación es la herramienta central para el desarrollo personal, laboral y productivo de la comunidad. En este marco, las empresas Iberconsa, San Isidro, EPSA y Argenova, junto a CAPIP y OSPA, trabajan de manera articulada para ampliar las oportunidades de finalización de estudios primarios y secundarios dentro de la actividad.

Flexibilidad adaptada a la actividad

Tras una primera experiencia exitosa con el personal de marinería, el objetivo ahora es extender el alcance a más trabajadores del sector, tanto embarcados como de plantas pesqueras.Para lograrlo, resulta fundamental contar con propuestas flexibles, virtuales y asincrónicas. Estas modalidades son las únicas que logran adaptarse a las condiciones laborales de la pesca, marcadas por las mareas, las zafras, las jornadas intensivas y los períodos de alta demanda productiva.

Avanza la agenda de reuniones clave

En los últimos días se coordinaron tres encuentros fundamentales para consolidar y escalar este proyecto:

Martes 7 de julio (Territorio y Sindicatos): Se llevó a cabo un encuentro con Luis Núñez (STIA), Agustín de la Fuente y representantes de OSPA. El fin fue fortalecer el trabajo conjunto en el territorio y diseñar estrategias para llegar a más trabajadores.

Se llevó a cabo un encuentro con Luis Núñez (STIA), Agustín de la Fuente y representantes de OSPA. El fin fue fortalecer el trabajo conjunto en el territorio y diseñar estrategias para llegar a más trabajadores. Martes 7 de julio (Nivel Nacional): Se mantuvo una reunión con autoridades del Ministerio de Capital Humano de la Nación para presentar los avances alcanzados, compartir las necesidades del sector y explorar mecanismos que permitan escalar la experiencia.

Se mantuvo una reunión con autoridades del Ministerio de Capital Humano de la Nación para presentar los avances alcanzados, compartir las necesidades del sector y explorar mecanismos que permitan escalar la experiencia. Miércoles 8 de julio (Nivel Provincial): Se realizó un encuentro muy positivo con autoridades del Ministerio de Educación de Chubut. Allí se avanzó en la articulación de propuestas de terminalidad primaria y secundaria, consolidando un espacio de trabajo conjunto entre la provincia y las instituciones impulsoras.

«El sector pesquero no para de moverse para garantizar la educación de su gente. Estamos convencidos de que la terminalidad educativa es una oportunidad concreta para mejorar las condiciones de vida, fortalecer el empleo y acompañar el crecimiento de toda la actividad», señalaron desde las organizaciones promotoras.

El desafío hacia adelante

El objetivo final es construir, de manera colaborativa, una alternativa real que acompañe las trayectorias educativas de los trabajadores respetando sus tiempos y las particularidades de la pesca.

Esta agenda busca consolidar una alianza sostenida entre empresas, sindicatos, obra social, cámaras empresarias y el Estado, con una mirada federal. El reto actual es brindar respuestas educativas posibles, cercanas y adaptadas a la realidad de quienes sostienen día a día una de las actividades productivas más importantes del país.