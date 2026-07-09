Fuerte reclamo de trabajadores de «Autofarma» al Gobernador de Tierra del Fuego

Trabajadores de la empresa «Autofarma» reclaman al gobernador de Tierra del Fuego por la deuda que mantiene la obra social estatal con la cadena de farmacias, al advertir que la falta de pago de las obligaciones adquiridas con la empresa ha provocado una profunda crisis que afecta directamente a los más de 200 empleados que llevan dos meses sin percibir sus salarios.

Según revelan los trabajadores, la obra social estatal fueguina (OSEF), arrastra desde hace meses una deuda millonaria con la empresa, «poniendo en riesgo la continuidad del servicio, el acceso a medicamentos y el salario de casi 200 trabajadores».

Desde la firma advierten que llevan adelante la atención con serias dificultades financieras por la falta de pago de la obra social que depende del estado provincial bajo la administración de Gustavo Melella.

Los empelados de Autofarma enviaron una nota formal al Gobernador fueguino pidiendo una audiencia «para exponer la delicada situación que atravesamos y que afecta a aproximadamente 200 familias que dependen de esta fuente laboral», expresaron.