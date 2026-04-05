Román Burruchaga perdió en la final del ATP 250 de Houston

El tenista argentino Román Burruchaga (77°) cayó en la final del ATP 250 de Houston, en Estados Unidos, ante el local Tommy Paul (21°).

Según reveló la Agencia Noticias Argentinas, el jugador de 24 años perdió por 1-6, 6-3 y 5-7, tras 2:42 horas de juego.

Así, “Burru” disputó la primera final a nivel ATP de su carrera y continúa consolidando su crecimiento en el tenis, alcanzando el puesto 62° del ranking en vivo, que le garantiza la clasificación directa al cuadro principal del Grand Slam de Roland Garros y le permitirá jugar torneos de gran nivel durante la mayor parte del año.

No pudo ser para Román Burruchaga, luego de una semana soñada que no sorprende, sino que ratifica el crecimiento de uno de los mejores jugadores argentinos que irrumpieron en el top 100 en los últimos meses.

Ante un gran rival, muy parejo y de golpes firmes y profundos, el argentino tuvo un mal inicio, con dos quiebres que sentenciaron rápidamente su suerte en el primer parcial, aunque pudo quedarse con el segundo set por 6-3, luego de romper el saque de su oponente en dos ocasiones.

En un tercer set que definió el torneo estadounidense, Burruchaga pudo quebrar rápidamente, en el tercer set, y mantuvo la ventaja durante los juegos siguientes. Un gran nivel en los puntos largos, con un passing shot de drive ante su rival en la red como uno de sus mejores golpes del partido, le llegó a dar tres match points en el noveno game, aunque no los pudo aprovechar.

Renovado de confianza tras levantar tres puntos de campeonato, Tommy Paul quebró en el juego siguiente, mantuvo su servicio sin recibir puntos y, en un duodécimo game que tuvo cuatro deuces, demostró frialdad al aprovechar un único match point y sentenciar el duelo, luego de un error de su oponente.

“Burru” no pudo aprovechar su primera oportunidad en una final ATP, habiendo accedido esta semana también a su primera semifinal, pero tiene motivos para estar conforme, al acercarse al top 60 en el ranking que será publicado este lunes y asegurar su clasificación directa a un Grand Slam, Roland Garros, por primera vez en su carrera.