Roberto Castillo juró en el Colegio de Abogados de Trelew



Este jueves, el abogado Roberto Castillo finalmente juró en el Colegio Público de Abogados de Trelew para ejercer en la provincia de Chubut. El abogado mediático, tomó la representación de Luis López el padre de Ángel, el niño de 4 años que falleció cuando estaba al cuidado de su madre y padrastro que hoy permanecen en prisión.

La jura duró 15 minutos y se realizó a través de Zoom “entendimos que la situación ameritaba una jura virtual. Resta que en plazo de una semana se presente para acompañar la documentación original que se presentó de manera virtual con firma digital y certificada. Resta el título original porque cuando uno jura en el colegio de abogados, el título lleva la intervención del presidente”, expresó Agustín Baroni presidente del Colegio Público de Abogados de la ciudad.

Castillo ya cuenta con habilitación para poder ejercer su representación como abogado del padre de Ángel en Chubut, ya que cada provincia tiene el control de su matrícula. En el caso de Chubut, los cinco colegios de abogados de la provincia son quienes ejercen el control de la matrícula.

Cabe recordar que Castillo intentó matricularse en Comodoro Rivadavia y en Puerto Madryn sin éxito. «Es un colega más que viene a matricularse, no es el primero ni el último de otra jurisdicción que se matricula acá y no le daremos mayor relevancia que la que tiene cualquier otro abogado».

Baroni aprovechó para aclarar que «había cierto runrún que por ser un lugar chico eso implicaba per se que hubiera corrupción o que nos conocieramos todos, eso desde ya hay que desmentirlo. Que seamos un lugar chico no quiere decir que seamos corruptos», sentenció el presidente del Colego de Abogados de Trelew.