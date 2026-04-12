Reclaman a Nación por los fondos que recauda del impuesto a los combustibles

El diputado nacional Juan Pablo Luque junto a otros legisladores de Unión por la Patria, reclaman a Nación que libere los fondos de mantenimiento para las rutas nacionales que se recauda en el impuesto a los combustibles.

Fue a través de una nota presentada al ministro de Economía, Luis Caputo en la señala el “marcado deterioro de la red vial nacional” y recuerda que los recursos retenidos no son de libre disponibilidad.

Juan Pablo Luque, a través de sus redes sociales, dio a conocer la presentación de la nota presentada junto a diputados y diputadas de otros distritos con este reclamo en común.

“Las rutas nacionales están destruidas y no es falta de recursos: es una decisión política” publicó Luque este sábado en sus redes sociales.

Recordó que “hace casi 3 años que no hay mantenimiento, mientras el Gobierno sigue aumentando el impuesto a los combustibles. Es decir: los argentinos pagan más, pero las rutas están cada vez peor”.

“Esos recursos deben ir al Sistema Vial Integrado (SISVIAL) y no llegan al mantenimiento vial. Chubut es un claro ejemplo: las rutas 40, 3 y 25 están destruidas y son un verdadero peligro de muerte para quienes las transitan” destacó el diputado nacional.

“Pagamos un costo cada vez más alto por el combustible, merecemos tener rutas transitables”, exigió Luque en la publicación.

La nota presentada que cuenta con las firmas de la diputada Victoria Tolosa Paz y el diputado nacional Guillermo Michel, entre otros, agrega que En 2024, la recaudación informada bajo el concepto «Impuesto a los Combustibles» llegó en 2024 a $ 2.520.915 millones lo que representa un crecimiento de más del 378% respecto del año 2023; mientras que en 2025 alcanzó $ 4.846.146 millones lo que representó una variación interanual del 92,2% constituyéndose en uno de los impuestos con mayor crecimiento interanual.

Según los datos señalados el SISVIAL debería haber percibido $ 360.238,8 millones para 2024, $ 692.514,3 millones en 2025, y en lo que va del 2026 rondaría los $124.400 millones.

Sin embargo, en 2024 existieron ingresos efectivos a la cuenta especial SISVIAL por $ 247.627.935.459, colocaciones a plazo al 31/12/2024 por $ 223.149.094.072 y solo $ 40.668.907.786 con destino a pagos de beneficiarios vinculados al SISTEMA VIAL INTEGRADO, revelando un apartamiento del destino de los recursos obstruyendo el objeto por el cual se concibió el impuesto que tiene como fin sostener, conservar, ampliar y mejorar la infraestructura vial del país.