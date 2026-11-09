Torres tomó juramento a nuevos funcionarios que se incorporan al Gabinete

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, tomó juramento este lunes por la mañana a Sebastián Cejas como Secretario de Pesca y Francisco Cerra Guza como nuevo Subsecretario de Coordinación Financiera del Ministerio de Economía del Chubut. Asimismo, Diego Brandán fue designado al frente del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU).

Agenda productiva, financiera y política habitacional

A través del Decreto Nº 1773/26, Mario Sebastián Cejas fue designado por el mandatario como nuevo titular de la Secretaría de Pesca provincial. En el mismo sentido, el hasta entonces representante de dicha cartera, Diego Brandán, asumirá al frente del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU), según lo establecido en el decreto Nº 1774/26.

Por otra parte, el licenciado Francisco Agustín Cerra Guza, a través del Decreto N° 1.735/26, fue oficializado como nuevo Subsecretario de Coordinación Financiera del Ministerio de Economía, en reemplazo de Marcos Daniel Bensimon, quien presentó su renuncia al cargo.

La incorporación de los nuevos funcionarios y las modificaciones en el Gabinete, se enmarcan en los cambios anticipados por el titular del Ejecutivo días atrás, con el objetivo de profundizar la agenda productiva y financiera, como así también fortalecer la política habitacional de la actual gestión en todo el territorio provincial.