Neuquén irá a elecciones en febrero 2027

En un movimiento político que sacude el calendario electoral de cara al próximo período, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, firmó este lunes el decreto que formaliza el adelantamiento de los comicios provinciales para el 14 de febrero de 2027.

De esta manera, el distrito motorizado por el desarrollo hidrocarburífero de Vaca Muerta abrirá formalmente el proceso electoral del país con una anticipación inédita.

La medida, plasmada en el decreto 1860 tras un acuerdo general de ministros, estipula la renovación del Poder Ejecutivo provincial —en el que Figueroa se encuentra habilitado para competir por su reelección—, las 35 bancas de la Legislatura unicameral, intendencias, concejalías y comisiones de fomento en la mayoría de los municipios.

En tanto, el intendente de la capital provincial, Mariano Gaido, también adhirió a la fecha para unificar los comicios en el distrito.

La decisión de fijar los comicios a comienzos de 2027 modifica de manera sustancial los tiempos de la política local. Porque desbarata las especulaciones previas sobre un llamado unificado hacia agosto o septiembre en sintonía con otros gobernadores patagónicos.

Este apretado cronograma obliga a los distintos espacios opositores, y en particular a La Libertad Avanza, a rediseñar contrarreloj sus estrategias de despliegue territorial y cierres de listas.

En el caso del espacio libertario, el armado enfrenta desafíos adicionales debido a las limitaciones legales que pesan sobre algunas de sus figuras principales para competir en cargos provinciales, en especial de la senadora nacional de LLA Nadia Márquez.

Porque está impedida por la ley de Ficha Limpia provincial para candidatearse a un cargo provincial o municipal por haberse acogido a una probation hace poco más de 10 años.

De acuerdo con el Código Electoral neuquino, el proceso administrativo prevé la presentación de candidaturas hacia mediados de diciembre próximo, mientras que la votación se instrumentará mediante el sistema de Boleta Única Electrónica (BUE), cuya licitación y contratación logística ya fueron definidas por la administración provincial.