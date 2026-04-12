Putin ofrece el rol de mediador ante Irán para destrabar la crisis en Medio Oriente

El presidente ruso, Vladimir Putin, se posicionó como una pieza central en el tablero de Oriente Medio al ofrecer formalmente su capacidad de mediación para frenar la escalada de violencia en la región.

En una llamada telefónica con su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, el líder del Kremlin manifestó que su administración se encuentra lista para intervenir en la búsqueda de una salida negociada, especialmente tras el reciente colapso de las conversaciones entre Teherán y la Casa Blanca.

Según el comunicado oficial difundido por el gobierno ruso, «Vladimir Putin destacó su disposición a seguir facilitando la búsqueda de una solución política y diplomática al conflicto», marcando una distancia estratégica respecto a la parálisis que atraviesan los canales de diálogo occidentales.

Este movimiento diplomático de Moscú, según reveló la Agencia Noticias Argentinas, surge en un momento de máxima tensión, donde el programa nuclear de Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz mantienen en vilo al comercio global.

El Kremlin fue enfático al señalar su intención de «mediar en los esfuerzos por alcanzar una paz justa y duradera en Oriente Medio», subrayando la importancia de retomar la vía de los acuerdos antes de que la crisis desemboque en un enfrentamiento de mayores proporciones.

La propuesta de Putin no solo busca distender la relación entre las potencias, sino también fortalecer la influencia rusa en un territorio donde los intereses energéticos y de seguridad están en juego.

Con Irán enfrentado a sanciones económicas asfixiantes y una postura rígida frente a las exigencias de Donald Trump, la intervención del Kremlin podría representar el último recurso para evitar una guerra abierta. __IP__

Por ahora, la comunidad internacional observa con cautela si esta nueva oferta de mediación logrará destrabar los puntos de conflicto que Washington y Teherán no pudieron resolver tras horas de discusiones infructuosas.