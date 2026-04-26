Premian al Instituto de Conservación de Ballenas

La Fundación Museo de La Plata “Francisco Pascasio Moreno” distinguió al Instituto de Conservación de Ballenas (ICB) por su trayectoria en investigación, conservación marina y divulgación científica en Argentina.

La distinción fue entregada el 18 de abril pasado en el Auditorio del Museo de La Plata, durante la ceremonia del Premio Fernando Lahille 2025.

El doctor Mariano Sironi, director científico y cofundador del ICB, y las investigadoras Macarena Agrelo y Aluminé Orce recibieron el reconocimiento en representación de todo el equipo.



El premio

Desde 2016, el Premio Fernando Lahille distingue a personalidades destacadas en el campo de las ciencias naturales con una constante vocación por transferir sus conocimientos a la sociedad. En este marco, la Fundación también otorga reconocimientos en distintas categorías a personas e instituciones que contribuyen a la difusión y la conservación de las ciencias naturales.

El Comité Ejecutivo seleccionó al ICB en la categoría Conservación por su trayectoria y sus aportes en investigación, conservación marina y divulgación científica en Argentina.

Este reconocimiento se suma al Premio a la Conservación de la Biodiversidad en América Latina otorgado por la Fundación BBVA en 2013, y coincide con el 30° aniversario del ICB.



30 años conservando ballenas y océanos

Fundado en 1996, el ICB lleva adelante en Argentina el Programa de Investigación Ballena Franca Austral. El mismo se desarrolla en colaboración con Ocean Alliance y ha permitido documentar las historias de vida de más de 5.700 individuos, construyendo una de las bases de datos más completas del mundo sobre una especie de ballena. En 2025, el Programa cumplió 55 años de estudios continuos en los golfos norpatagónicos.

El conocimiento generado ha permitido monitorear la Dinámica poblacional de la especie, identificar amenazas emergentes y generar evidencia científica clave para el diseño de políticas de conservación a escala local, regional e internacional.

Al recibir la distinción, el doctor Sironi expresó: “Este reconocimiento es el fruto del trabajo de un gran equipo de personas comprometidas con la protección de las ballenas y el mar. Creemos que la ciencia cobra su mayor valor cuando logra conectar con la sociedad, generar conciencia y movilizar acciones en favor de la conservación. Agradecemos al Comité Ejecutivo de la Fundación Museo de La Plata por reconocer el trabajo de organizaciones de la sociedad civil como el ICB y por contribuir a visibilizar las necesidades de conservación de las ballenas y el mar”. (Fuente: ICB)