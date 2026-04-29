Nuevas líneas de crédito para pymes turísticas cordilleranas



El Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut llevó adelante una serie de encuentros con emprendedores turísticos de Esquel, Trevelin y El Maitén con el objetivo de difundir las líneas de crédito disponibles a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Durante la última semana, autoridades de la cartera turística provincial presentaron cuatro herramientas crediticias orientadas a fortalecer el desarrollo productivo del sector: “Competitividad PyME”, “Financiamiento Verde”, “Desarrollo Productivo y Financiero de Mujeres” y “Triple Impacto”.

Estas líneas están destinadas a acompañar inversiones estratégicas en las provincias argentinas, promoviendo proyectos con potencial de crecimiento y una mirada sostenible a largo plazo. En este sentido, las propuestas contemplan financiamiento tanto para obras de infraestructura (construcción, ampliaciones e instalaciones) como para la adquisición de bienes de capital, incluyendo maquinaria y equipamiento.

Recorrida y asesoramiento

En el marco de la actividad, las autoridades también visitaron emprendimientos de potenciales beneficiarios, interiorizándose en las características de cada proyecto y brindando asesoramiento personalizado sobre las herramientas disponibles.

De esta manera, el Ministerio continúa fortaleciendo el vínculo con el sector turístico local, promoviendo el acceso a financiamiento y acompañando el desarrollo de iniciativas que contribuyan a la consolidación y diversificación de la oferta turística en la región.