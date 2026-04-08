Neuquén será sede de un simposio clave sobre eficiencia en Vaca Muerta



Del 22 al 24 de abril se realizará en el Centro de Convenciones Domuyo el V Simposio de Exploración y Producción de Recursos No Convencionales, un encuentro técnico internacional que volverá a posicionar a Neuquén como uno de los principales espacios de intercambio profesional sobre el desarrollo de Vaca Muerta. La actividad es organizada por la Society of Petroleum Engineers (SPE) de Argentina Asociación Civil y contará con la participación de Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, y de especialistas de la industria energética del país y del exterior.

Bajo el lema «Del conocimiento a la eficiencia», el simposio pondrá el foco en cómo la innovación tecnológica, la inteligencia artificial y la optimización de procesos pueden contribuir a mejorar la productividad y el retorno de las inversiones en todas las etapas del desarrollo del shale neuquino, desde la exploración hasta la producción, el transporte y la comercialización.

«Vaca Muerta ya demostró que puede competir con los mejores yacimientos no convencionales del mundo. Ahora la discusión es cómo seguimos bajando costos y mejorando la eficiencia sin resignar producción. Espacios como este simposio permiten justamente compartir experiencias concretas y acelerar la incorporación de nuevas tecnologías en campo», señaló el vicepresidente de SPE de Argentina Asociación Civil, Daniel Rosato. En la misma línea, Olivier Houzé, presidente saliente de SPE International, remarcó que «Argentina es hoy una referencia inevitable cuando se habla de no convencionales. Lo que se aprende acá le sirve a toda la industria y explica el interés internacional por seguir de cerca la evolución de Vaca Muerta».

Durante las tres jornadas se presentarán más de 70 trabajos, seleccionados por el Comité Técnico entre más de 140 de propuestas enviadas por autores locales e internacionales. Los contenidos incluyen estudios de campo, innovaciones en perforación, estrategias de terminación y producción, optimización logística y herramientas de transformación digital aplicadas a operaciones reales. El simposio cuenta además con el acompañamiento de empresas líderes del sector energético, entre ellas YPF, Pan American Energy, Pluspetrol, Tecpetrol, Pampa Energía, Shell, Capex, Halliburton, Emerson e Industrias J.F.Secco.

El programa incluirá sesiones técnicas, análisis de casos reales e instancias de debate sobre inteligencia artificial, infraestructura, logística, sustentabilidad y seguridad operacional, en una etapa en la que el desafío ya no es demostrar el potencial de Vaca Muerta, sino mejorar la eficiencia del desarrollo para consolidar su competitividad a escala internacional. También se incluyen dos cursos asociados al Simposio: uno sobre Inteligencia Artificial y Computación Cuántica en yacimientos No Convencionales y otro sobre Fracturación Hidráulica.

Sobre la SPE en Argentina

La SPE es una organización internacional sin fines de lucro integrada por profesionales de la industria del petróleo y el gas, con más de 40 años de trayectoria en el país, alrededor de 400 socios activos y presencia institucional en Buenos Aires, Neuquén y Comodoro Rivadavia. Estas secciones forman parte de la red global de la Society of Petroleum Engineers (SPE), que reúne a más de 140.000 profesionales en 150 secciones de 58 países y constituye la principal organización técnica internacional vinculada al desarrollo de la industria energética.

A través de congresos, cursos, encuentros técnicos y espacios de intercambio profesional, la SPE en Argentina promueve la difusión de conocimiento, tecnología y mejores prácticas operativas en el desarrollo de los recursos hidrocarburíferos.